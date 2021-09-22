Суарес забивал на каждой минуте матча в основное время в карьере

Дубль нападающего во вторник принес волевую победу над «Хетафе» в матче 6-го тура (2:1).

Уругваец сравнял счет на 78-й минуте, а на 91-й минуте забил решающий гол.

До игры с форвард забивал на всех минутах основного времени на протяжении своей карьеры, за исключением 78-й. Теперь, таким образом, у него есть забитые мячи абсолютно на всех минутах.

Также уругваец забивал в компенсированное время первого тайма (один раз на 1-й добавленной минуте, дважды – на 2-й) и в компенсированное время второго тайма (по пять раз на 1-й и 3-й добавленных минутах, четыре раза – на 2-й, по разу – на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й минутах).