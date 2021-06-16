«Барселона» хотела подписать Феррана Торреса летом. «Ман Сити» отказал

была заинтересована в приглашении атакующего полузащитника минувшим летом.

Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб планировал сделать предложение об аренде хавбека с обязательством выкупа.

«Манчестер Сити» отказался отпускать испанца. Клуб не сумел приобрести нападающего «Тоттенхэма» , поэтому главный тренер «горожан» планировал использовать Торреса на позиции в атаке.

Торрес забил два гола в четырех матчах АПЛ на старте сезона. Его статистика – здесь.