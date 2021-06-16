«Барселона» хотела подписать Феррана Торреса летом. «Ман Сити» отказал

«Барселона» была заинтересована в приглашении атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса минувшим летом.
Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб планировал сделать предложение об аренде хавбека с обязательством выкупа.
«Манчестер Сити» отказался отпускать испанца. Клуб не сумел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, поэтому главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола планировал использовать Торреса на позиции в атаке.
Торрес забил два гола в четырех матчах АПЛ на старте сезона. Его статистика – здесь.