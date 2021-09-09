Гвардиола отказался обсуждать трансфер Фати в «Ман Сити» из уважения к «Барселоне»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не намерен переманивать молодого полузащитника «Барселоны» Анссумане Фати в свою команду.

Агент 18-летнего хавбека Жорже Мендеш хочет как можно скорее согласовать с каталонским клубом новый контракт на улучшенных условиях и с целью оказать давление на «Барсу» контактировал с представителями европейских топ-команд, в том числе с «Сити».

Гвардиола попросил руководство «горожан» не обсуждать возможное приобретение Фати, так как не хочет портить отношения со своим бывшим клубом, который столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта оценил жест тренера и остался недоволен действиями Мендеша.

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