Гвардиола отказался обсуждать трансфер Фати в «Ман Сити» из уважения к «Барселоне»

Главный тренер не намерен переманивать молодого полузащитника «Барселоны» в свою команду.

Агент 18-летнего хавбека хочет как можно скорее согласовать с каталонским клубом новый контракт на улучшенных условиях и с целью оказать давление на «Барсу» контактировал с представителями европейских топ-команд, в том числе с «Сити».

Гвардиола попросил руководство «горожан» не обсуждать возможное приобретение Фати, так как не хочет портить отношения со своим бывшим клубом, который столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Президент сине-гранатовых оценил жест тренера и остался недоволен действиями Мендеша.