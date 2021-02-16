Марко Верратти: «Месси – лучший в истории. Лидер и чемпион, его любят даже те, кто не болеет за «Барсу» или «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» высказался о переходе в клуб.

«То, что он здесь, – это невероятно. Я не верил, пока не увидел его. Мы уже были знакомы.

Может, Лео не так много разговаривает, но у него отличный характер. Его присутствие ощущается. Это лидер и чемпион, которого любят даже те, кто не болеет за «Барселону» или .

По моему мнению, Месси – лучший игрок в истории. Он техничен, в нем нет эгоизма. Не думаю, что у него возникнут проблемы с попаданием в стартовый состав», – сказал Верратти в интервью La Gazzetta dello Sport.