Араухо про 1:1 с «Гранадой»: «Барса» провела отличный матч. Жаль, забила поздно»

Защитник «Барселоны» подвел итоги матча с «Гранадой» (1:1) в 5-м туре , в котором он сравнял счет на 90-й минуте.

«Очень жаль, мы хотели выиграть и провели, как мне кажется, отличный матч, несмотря на рано пропущенный гол. Соперник отошел в защиту, и мы вели игру. Жаль, что наш гол случился так поздно.

забила после стандартного положения, это следствие того, что мы потеряли концентрацию. Это необходимо исправить.

Мы не тренировали вариант с Пике в нападении, но такой вариант нам пригодился, когда мы начали использовать забросы», – сказал Араухо.