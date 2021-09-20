Араухо про 1:1 с «Гранадой»: «Барса» провела отличный матч. Жаль, забила поздно»

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подвел итоги матча с «Гранадой» (1:1) в 5-м туре Ла Лиги, в котором он сравнял счет на 90-й минуте.

«Очень жаль, мы хотели выиграть и провели, как мне кажется, отличный матч, несмотря на рано пропущенный гол. Соперник отошел в защиту, и мы вели игру. Жаль, что наш гол случился так поздно.

«Гранада» забила после стандартного положения, это следствие того, что мы потеряли концентрацию. Это необходимо исправить.

Мы не тренировали вариант с Пике в нападении, но такой вариант нам пригодился, когда мы начали использовать забросы», – сказал Араухо.

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