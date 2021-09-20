Анчелотти о ЧМ каждые 2 года: «Давайте проводить каждый год, раз такое дело»

Главный тренер саркастически высказался об идее проводить чемпионаты мира каждые два года.

«Каждые два года? Раз уж зашел такой разговор, то давайте проводить ЧМ каждый год.

С графиком матчей есть серьезные проблемы. Необходимы какие-то изменения. В календаре есть матчи, не имеющие большого значения.

ФИФА и следует это обдумать. Да, сейчас они, вероятно, не согласны друг с другом, но нагрузка на футболистов слишком велика», – сказал итальянец.

ФИФА заявила, что болельщики за ЧМ раз в 2 года. Тебас в ответ обвинил в манипуляциях, а немцы выступили против уплотнения календаря