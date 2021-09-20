Анчелотти о ЧМ каждые 2 года: «Давайте проводить каждый год, раз такое дело»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти саркастически высказался об идее проводить чемпионаты мира каждые два года.

«Каждые два года? Раз уж зашел такой разговор, то давайте проводить ЧМ каждый год.

С графиком матчей есть серьезные проблемы. Необходимы какие-то изменения. В календаре есть матчи, не имеющие большого значения.

ФИФА и УЕФА следует это обдумать. Да, сейчас они, вероятно, не согласны друг с другом, но нагрузка на футболистов слишком велика», – сказал итальянец.

ФИФА заявила, что болельщики за ЧМ раз в 2 года. Тебас в ответ обвинил в манипуляциях, а немцы выступили против уплотнения календаря

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