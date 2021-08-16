Лапорте предлагали продать Фати летом, чтобы зарегистрировать Месси. Президент «Барсы» отказался

Президенту «Барселону» предлагали продать Ансу Фати минувшим летом, чтобы клуб смог зарегистрировать .

Финансовый департамент «Барселоны» давил на Лапорту, убеждая его расстаться с Фати, чтобы сохранить Лионеля в клубе. Окружение Месси предлагало менеджеру продать нескольких молодых игроков, чтобы финансовая ситуация в «Барсе» улучшилась.

Однако Лапорта был тверд в решении ни в коем случае не отпускать Фати, утверждает Diario ARA.

Сейчас Ансу близок к подписанию нового контракта с «Барсой». После ухода Месси он получил 10-й номер.

Теперь легендарная «десятка» будет на спине Ансу Фати. Коутиньо отказался от номера из-за давления