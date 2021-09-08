«Выглядит как превращение в фарм-клуб ЦСКА, рейдерский захват». Фанаты «Текстильщика» о ситуации в команде

Фанаты выразили недовольство ситуацией, сложившейся в клубе.

«Сегодня, 16 сентября, день рождения отмечает главный тренер ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Александрович Павлов. Команда не смогла порадовать своего наставника и сделать ему подарок, накануне крупно уступив «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3, еще и в присутствии губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского.

Нам крайне неприятно, что именно в это время в различных спортивных интернет-изданиях появилась информация, что после выборов произойдет замена главного тренера красно-черных. Даже называют преемника – им станет тренер молодежного состава московского ЦСКА Андрей Аксенов.

Креатура московского тренера появилась в средствах массовой информации не случайно. В конце летнего трансферного периода без согласования с главным тренером и без проведения просмотра состав ивановской команды пополнили сразу три футболиста столичного ЦСКА. В их числе 19-летний защитник молодежной сборной России Вадим Карпов. По имеющейся у нас информации, зарплату всем трем футболистам оплачивают армейцы. Как не раз упоминали солидные спортивные издания, такая щедрость стала возможной благодаря договоренностям регионального правительства.

О каких договоренностях идет речь? В настоящее время совет директоров московского ЦСКА возглавляет помощник президента, экс-министр экономического развития РФ Максим Орешкин, с которым нынешний губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский работал с 2015 по 2017 год. Несложно догадаться, что именно эти связи помогли привлечь футболистов столичного клуба. Кроме того, мы располагаем информацией, что за финансы и трансферы в клубе теперь отвечает новый человек, который приехал из Москвы.

Все это выглядит как рейдерский захват клуба и превращение «Текстильщика» в фарм-клуб московской команды. Это выглядит очень странным решением по нескольким причинам:

1. «Текстильщик» имеет собственную футбольную академию. Воспитанники ивановской спортивной школы выступают в различных клубах страны: Сергей Песьяков ( – «Ростов», сборная России), Денис Фомин (ФНЛ – «СКА-Хабаровск»), Эдуард Булия (ФНЛ – «Олимп-Долгопрудный»), Роман Пухов (ФНЛ-II – «Динамо-Владивосток») и многие другие.

2. Пару лет назад в женском баскетболе ивановская команда «Энергия» выступала в качестве фарм-клуба московского «Динамо». Благодаря решению губернатора и увеличению финансирования клуба, команда вновь вернулась к своему названию и клубным цветам. Решение было полностью поддержано спортивной общественностью и болельщиками. Сегодня с «Текстильщиком» мы видим обратный путь. Но зачем?

3. является заслуженным тренером России, рекордсменом первого дивизиона – он 5 раз выигрывал турнир с разными командами, работал в тренерском штабе сборной России и является уроженцем Ивановской области. Замена столь опытного тренера на человека, имеющего опыт работы только с молодежным составом московского клуба, не очень дальновидное, на наш взгляд, решение.

4. Футбольный клуб «Текстильщик» – спортивный бренд региона, горячо любимая ивановскими болельщиками команда. Многие из тех, кто поддерживает команду с трибун любимого стадиона, впервые увидели футбол именно там 10, 30, 50 лет назад. «Текстильщик» – команда с большой футбольной историей. Абсолютно непозволительно выкидывать эту историю, подменяя спортивный флагман региона фарм-клубом столичной команды. Мы категорически против данного возможного исхода.

P.S. В группе болельщиков ФК «Текстильщик» в социальной сети «ВКонтакте» проходит голосование. Подавляющее большинство респондентов выражает поддержку тренеру Сергею Павлову. При этом официальные ресурсы «Текстильщика» игнорируют опрос и удаляют ссылки на него, что удивляет болельщиков – какую же позицию по своему тренеру занимают в самом клубе?

Просим услышать наше мнение, выяснить официальную позицию губернатора и президента ФК «Текстильщик» и дать Сергею Александровичу спокойно работать с командой! Вперед, «Текстиль»!» – сказано в открытом письме болельщиков.