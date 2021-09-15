Победы «Ливерпуля» и «Арсенала», ничья «Ман Сити», феерия «Интера» и «Баварии», победа Александра Емельяненко и другие новости утра

1. В 5-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0), «Арсенал» справился с «Бернли» (1:0).

2. В 8-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде переиграл «Ахмат» (2:0), «Крылья Советов» победили «Ростов» (4:2), «Уфа» была сильнее «Химок» (3:2).

Агаларов из «Уфы» – уже лучший бомбардир РПЛ с 8 голами в 8 турах, и Глушаков снова забил – у него 6 голов в 8 турах. А 16-летний Пиняев сделал первое результативное действие в лиге – отдал голевую передачу.

3. В КХЛ «Амур» проиграл «Магнитке» (2:6), «Салават Юлаев» победил минское «Динамо» (1:0), «Йокерит» обыграл «Барыс» (3:2 Б), «Торпедо» уступило «Локомотиву» (3:4) и другие результаты дня.

4. В 4-м туре чемпионата Италии «Интер» сокрушил «Болонью» (6:1), «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде переиграла «Дженоа» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука одолела «Салернитану» (1:0). Россияне не смогли толком проявить себя: Александр вышел в самом конце, впервые сыграв в этом сезоне, но выглядел слабо, а Алексея поменяли сразу после перерыва.

5. U.S. International Classic. Трусова одержала победу, несмотря на ошибки в произвольной программе. Александра упала с четверного флипа, сделала бабочку на тулупе, но прыгнула четверной сальхов.

Акатьева выиграла Гран-при среди юниоров в Красноярске, Зинина – 2-я, Самоделкина – 3-я, Куликова – 4-я, Берестовская – 5-я.

6. В 5-м туре чемпионата Германии «Бавария» растерзала «Бохум» (7:0), «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

7. Александр Емельяненко победил Артема Тарасова единогласным решением судей. Тарасов четыре раза был в нокдауне.

8. В 5-м туре чемпионата Испании «Атлетико» дома поделил очки с «Атлетиком» (0:0). Жоау Феликс получил две желтых карточки за минуту: за отмашку и жест в адрес судьи – приложил палец к виску.

9. 44-летний Здено Хара перешел в «Айлендерс», контракт со словацким защитником подписан на год.

10. Цифры дня. Мбаппе получает в «ПСЖ» 12 млн евро в год, зарплата Месси и Неймара – по 30 млн.

11. 33 очка Напьера помогли «Зениту» переиграть УНИКС в 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, ЦСКА разобрался с «Локомотивом-Кубань».

12. Трансферные новости. Рангник предложил Ба стать спортивным директором «Локомотива». «Барселона» хочет подписать Стерлинга зимой.

Цитаты дня:

Захарова о призывах к бойкоту Пекина-2022: «У них, наверное, такая болезнь – обсуждать бойкоты и каким образом кому нагадить. Спорт совершенно не про это»

Лилиан Тюрам: «Если у тебя не белый цвет кожи, ты должен превзойти себя, чтобы добиться успеха. Футбол – это политика, экономика и капитализм»

Карпин о конфликте с Дзюбой: «Он есть, но это не влияет на вызов игрока в сборную. Имеет значение только форма»

Колосков о раздутых зарплатах при лимите: «Чушь, выдуманный миф. Чем больше легионеров, тем хуже мы играем»

Трой Дини: «Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дерьмо перед матчем, то тоже начал бы его есть!»