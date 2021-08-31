Рангник предложил Ба стать спортивным директором «Локомотива» (PariFoot au Senegal)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ральф Рангник Демба Ба Футбол

Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба может стать спортивным директором «Локомотива», утверждает PariFoot au Senegal.

По данным источника, Ральф Рангник, занимающий должность руководителя отдела спорта и развития в московском клубе, предложил Ба занять пост спортивного директора «Локо». Сейчас сенегалец находится в Москве.

Известно, что Ба и Рангника связывают теплые отношения. Форвард провел 4 года в «Хоффенхайме», когда клуб тренировал немец.

Напомним, в середине сентября Ба объявил о завершении карьеры игрока.

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