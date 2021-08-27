Александр Емельяненко победил Артема Тарасова единогласным решением судей

В Москве в рамках лиги «Наше дело» состоялся вечер смешанных единоборств.
В главном бою вечера Александр Емельяненко дрался с блогером Артемом Тарасовым. Победу единогласным решением судей одержал Емельяненко. Тарасов четыре раза был в нокдауне.
Поединок провели по правилам кулачных боев в перчатках для ММА. Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.
Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го, когда он проиграл нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.
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