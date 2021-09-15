Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи. Он был удален в игре с «Ахматом»

обыграл (2:0) на выезде в матче чемпионата РПЛ.

Во втором тайме главный тренер «быков» получил красную карточку от арбитра Ивана Сиденкова.

Гончаренко был удален за неспортивное поведение, поскольку выразил недовольство судье, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. После длительной паузы футболист грозненского клуба все-таки также был удален.

Согласно записи в протоколе матча на сайте , тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Специалист может быть дисквалифицирован на 2-4 матча в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента. также может наложить на Гончаренко штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.