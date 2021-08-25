Артета о победе над «Бернли»: «Арсенал» доминировал и должен был забивать больше в первом тайме»

Главный тренер дал комментарий после победы над (1:0) в матче чемпионата .

«Тяжелая победа на поле соперника, где сложно играть. Важно было быть готовыми к битве.

В первом тайме у нас было несколько действительно хороших периодов, когда мы доминировали и должны были забивать больше голов.

Во втором тайме мы слишком много раз просто так отдавали мяч.

У нас есть игроки, которые еще не в своих лучших кондициях, но они приложили все усилия – и мы одержали победу.

Я очень горжусь действиями ребят в обороне, очень доволен победой. Две победы подряд, две сухих игры. Нам есть что наверстать.

умеет находить свободные зоны, он много работает. Он становится настоящим лидером команды», – заявил Артета.

«Арсенал» выиграл 2 матча подряд в АПЛ по 1:0 после трех поражений с общим счетом 0:9