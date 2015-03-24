Гонсало Игуаин: «Я забил 26 голов за «Реал», а они купили Кака и Бензема. Тогда я подумал: «Сколько же я должен забивать?»

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Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал о периоде своей карьеры, который он провел в «Реале».

«С Бензема у нас была здоровая конкуренция, нужно было выкладываться на максимум.

В год, когда перешел Криштиану, он забил 27 голов, а я 26. В следующее трансферное окно «Реал» купил Кака и Бензема. Тогда я подумал: «Сколько же я должен забивать?»

Карим перешел, и благодаря этому трансферу я смог показать лучшую версию себя. Ему конкуренция также помогла выйти на пик. Бензема – потрясающий центрфорвард», – сказал Игуаин в интервью ESPN Futbol 360.

Отметим, что в сезоне-2009/10 Роналду забил 26 мячей в Ла Лиге, а Игуаин – 27. Криштиану, Кака и Бензема перешли в «Реал» в рамках одного трансферного окна – летом 2009 года. Перед этим, в сезоне-2009/09, Игуаин был лучшим бомбардиром команды с 22 голами в Ла Лиге. 

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