Гонсало Игуаин: «Я забил 26 голов за «Реал», а они купили Кака и Бензема. Тогда я подумал: «Сколько же я должен забивать?»

Нападающий рассказал о периоде своей карьеры, который он провел в .

«С Бензема у нас была здоровая конкуренция, нужно было выкладываться на максимум.

В год, когда перешел Криштиану, он забил 27 голов, а я 26. В следующее трансферное окно «Реал» купил и Бензема. Тогда я подумал: «Сколько же я должен забивать?»

Карим перешел, и благодаря этому трансферу я смог показать лучшую версию себя. Ему конкуренция также помогла выйти на пик. Бензема – потрясающий центрфорвард», – сказал Игуаин в интервью ESPN Futbol 360.

Отметим, что в сезоне-2009/10 Роналду забил 26 мячей в , а Игуаин – 27. Криштиану, Кака и Бензема перешли в «Реал» в рамках одного трансферного окна – летом 2009 года. Перед этим, в сезоне-2009/09, Игуаин был лучшим бомбардиром команды с 22 голами в Ла Лиге.