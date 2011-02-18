Марк Клаттенбург: «Магуайр заслуживал красной. Тэйлор удалил бы его, если бы сам посмотрел повтор»

Экс-арбитр АПЛ Марк Клаттенбург выразил мнение, что защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заслуживал удаления в матче с «Челси» (2:0).
«Харри Магуайра не должно было быть на поле в моменте, когда он забивал второй гол «МЮ», после того как ранее он отмахнулся от Миши Батшуайи.
При первом просмотре я хотел поддержать Магуайра, думая, что он просто поймал форварда «Челси» в результате единоборства.
Но на повторах видно, что защитник делает отчетливое повторное движение в направлении Батшуайи, чего можно было избежать. Это было топающее движение в область паха, поэтому ему должны были показать красную.
ВАР пересматривал эпизод, но не посчитал, что арбитр Энтони Тэйлор допустил ошибку. В этом и есть непоследовательность.
Не будем забывать, что именно Тэйлор судил матч «Тоттенхэм» – «Челси», когда Сон Хын Мин допустил схожий фол на Антонио Рюдигере в декабре.
Тэйлор не увидел отмашку Магуайра, но если бы он подошел к монитору, уверен, он удалил бы его. Что касается желтой карточки Виллиана, то это был очевидный нырок», – сказал Клаттенбург.
Фото: кадр из трансляции
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