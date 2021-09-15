Месси может заработать 110 млн евро в «ПСЖ» за 3 года

Стали известны финансовые условия контракта форварда с «ПСЖ», подписанного в августе по схеме «2+1».

Базовый оклад 34-летнего аргентинца составляет 30 млн евро в год после вычета налогов, при этом в эту сумму входит 1 млн в криптовалюте, сообщает L’Equipe.

По данным источника, за второй и третий сезоны, проведенные в парижском клубе, Месси получит бонусы за лояльность – по 10 млн за год.

Таким образом, всего за три года в «ПСЖ» нападающий может заработать чистыми 110 млн евро.

Сколько Месси будет зарабатывать в «ПСЖ»? Собрали все инсайды и сравнили с зарплатой в «Барсе»