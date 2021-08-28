Мино Райола:  «Агенты – не зло футбола. Если покупаешь Rolls-Royce, а он не едет, проблема не в водителе»

Агент Мино Райола поделился мнением о планах ФИФА по изменению календаря, а также о роли агентов в футболе.

«ФИФА считает себя хозяйкой футбола и хотела бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но ФИФА не владеет футболистами. Это организация, которая вызывает только споры, и ее следует полностью изменить.

Агенты не зло футбола, как утверждают некоторые. Если вы покупаете Rolls-Royce, а он не едет, проблема не в водителе.

Если владельцы клубов не знают, как управлять клубами, проблема не в нас, агентах. Но даже здесь я готов сесть за стол переговоров и обсудить все», – сказал Райола.