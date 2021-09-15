Гендиректор «Спартака»: «Нам за 8 млн предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20, а через три недели он – свободный агент»

Генеральный директор рассказал о несостоявшемся летом громком трансфере.

– Вы говорили о громком трансфере, от которого бы все «охнули», если бы он произошел. Коллеги нашли пять кандидатур, среди которых Ди Мария, Куадрадо и Мхитарян. Раскроете карты?

– Вопрос в не совсем верной интерпретации. Нам предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20 миллионов. У него оставалось немного до конца контракта, и его сейчас можно было забрать за 8. Я думаю, вы догадаетесь, о ком речь.

Мы даже не рассматривали эту кандидатуру. Прежде всего, из-за того, что у игрока были очень завышенные запросы по зарплате – 4,5 миллиона евро без бонусов.

Через три недели после предложения в наш адрес этот игрок стал свободным агентом. Слово «охнуть» в моем интервью касалось не крутости игрока, а самой ситуации. Игрок вроде действительно хороший, дорогой, но нам предлагают его за 8 сегодня, а потом он становится свободным агентом, – сказал Мележиков.

По информации Sport24, речь идет о бывшем защитнике , ранее выступавшем за «ПСЖ» .