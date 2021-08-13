Месси впервые попал в старт «ПСЖ». Неймар и Мбаппе тоже выйдут против «Брюгге» в ЛЧ с первых минут

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Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч против «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые выйдет в стартовом составе парижан после перехода в клуб. Также с первых минут на поле появятся нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе.

Состав «ПСЖ»: Кейлор Навас, Абду Диалло, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими, Андер Эррера, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

Матч «ПСЖ» с «Брюгге» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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