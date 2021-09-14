У Сульшера 7 поражений в ЛЧ с «МЮ» в 11 матчах. При Моуринью и ван Гале было 6 поражений суммарно

проиграл «Янг Бойз» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для главного тренера «МЮ» это поражение стало седьмым в 11 матчах во главе команды в этом турнире.

У норвежца уже больше поражений в ЛЧ, чем у двух предыдущих тренеров «Юнайтед» в общей сложности.

проиграл с «МЮ» четыре раза в 14 матчах, Луи ван Гал – дважды в шести играх. Таким образом, на двоих у них шесть поражений в 20 матчах.

Пас-привоз Лингарда на 90+4, безумная красная Биссаки на 35-й – так «МЮ» Роналду стартовал в ЛЧ