У Сульшера 7 поражений в ЛЧ с «МЮ» в 11 матчах. При Моуринью и ван Гале было 6 поражений суммарно

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью Луи ван Гал премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера это поражение стало седьмым в 11 матчах во главе команды в этом турнире.

У норвежца уже больше поражений в ЛЧ, чем у двух предыдущих тренеров «Юнайтед» в общей сложности.

Жозе Моуринью проиграл с «МЮ» четыре раза в 14 матчах, Луи ван Гал – дважды в шести играх. Таким образом, на двоих у них шесть поражений в 20 матчах.

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