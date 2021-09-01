Фанаты «Аталанты» оскорбили Влаховича, назвав «цыганом». Президент «Фиорентины» их осудил: «Им должно быть стыдно»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что нападающий команды подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Аталанты» во время матча команд (2:1).

Серб принес победу «фиалкам», забив оба мяча с пенальти.

«Мне не понравилось то, что делали фанаты «Аталанты». Два года назад расистские выкрики были в адрес , в этом году это произошло с Влаховичем, которому они кричали «цыган» во время интервью. Это плохо, и им должно быть стыдно.

Семья Перкасси (владельцы «Аталанты» – прим. Sports.ru) – очень хорошие люди, но местные болельщики должны следить за тем, что они делают и что говорят, потому что оскорблять игроков неправильно. Флорентийские болельщики так себя не ведут», – заявил Коммиссо.