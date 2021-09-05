«Рома» при Моуринью выиграла все 3 матча Серии А с общим счетом 9:2 и лидирует в таблице

выиграла у «Сассуоло» (2:1) в матче 3-го тура .

Римляне добились победы благодаря голу Стефана Эль-Шаарави на 91-й минуте. Ему ассистировал Эльдор Шомуродов.

Команда тренера начала сезон с трех подряд побед в Серии А с общим счетом 9:2. До этого «Рома» переиграла «Фиорентину» (3:1) и «Салернитану» (4:0).

В настоящий момент клуб занимает первое место в таблице чемпионата Италии. В следующем туре «Рома» встретится с «Вероной».

Кроме того, «Рома» выиграла два матча в квалификации Лиги Конференций у «Трабзонспора» – 2:1, 3:0.