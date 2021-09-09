Винисиус отпраздновал гол с фанатами «Реала» на трибуне. Стюарды и полицейские вернули его, судья показал карточку

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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в матче 4-го тура Ла Лиги против «Сельты» (5:2).

21-летний бразилец отпраздновал гол с болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» – это первый матч на домашней арене «сливочных» после реконструкции.

Винисиус покинул газон, перепрыгнул через барьер и оказался на трибуне среди болельщиков, которые стали его обнимать.

Жуниор вернулся на поле при помощи стюардов и полицейских. А арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес показал игроку желтую карточку.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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