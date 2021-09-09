Винисиус отпраздновал гол с фанатами «Реала» на трибуне. Стюарды и полицейские вернули его, судья показал карточку

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в матче 4-го тура Ла Лиги против «Сельты» (5:2).
21-летний бразилец отпраздновал гол с болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» – это первый матч на домашней арене «сливочных» после реконструкции.
Винисиус покинул газон, перепрыгнул через барьер и оказался на трибуне среди болельщиков, которые стали его обнимать.
Жуниор вернулся на поле при помощи стюардов и полицейских. А арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес показал игроку желтую карточку.
Фото: REUTERS/Susana Vera
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.