Винисиус отпраздновал гол с фанатами «Реала» на трибуне. Стюарды и полицейские вернули его, судья показал карточку

Вингер забил гол в матче 4-го тура против «Сельты» (5:2).

21-летний бразилец отпраздновал гол с болельщиками на – это первый матч на домашней арене «сливочных» после реконструкции.

Винисиус покинул газон, перепрыгнул через барьер и оказался на трибуне среди болельщиков, которые стали его обнимать.

Жуниор вернулся на поле при помощи стюардов и полицейских. А арбитр показал игроку желтую карточку.

Фото: REUTERS/Susana Vera

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.