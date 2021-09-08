Сульшер о бане бразильцев в АПЛ: «Фарс. Ситуация, от которой проигрывают все»

Главный тренер высказался о решении запретить бразильским футболистам играть в ближайшие 5 дней.

ФИФА по просьбе бразильской конфедерации футбола (CBF) запретила «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидсу» выпускать на поле бразильских игроков, не отпущенных в сборную, с 10 по 14 сентября. В случае с «МЮ» санкции коснутся хавбека Фреда.

«Это ситуация, от которой проигрывают все: сборные, игроки, клубы. Это фарс. Игроки хотят играть. Мы понимаем ситуацию, в которой оказались. Мы много работали, пытаясь найти выход. Все принятые решения направлены против игроков.

Я разочарован всем этим. Нам нужно готовиться к матчу без , но скрестим пальцы: может, в ситуации появится здравый смысл, и мы сможем его использовать», – сказал тренер.