Директор «Юве» об уходе Роналду: «МЮ» повел себя как клуб с традициями. Мы уважаем Криштиану, но клуб важнее всего»

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Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини рассказал, что «Манчестер Сити» не планировал платить за трансфер форварда Криштиану Роналду.

«Это были неподходящие условия для такого. «Манчестер Юнайтед» повел себя иначе, как клуб с традициями. Другого исхода и быть не могло, учитывая, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться с учетом контекста, который его больше не устраивал.

Мы уважаем Роналду, но я разделяю мнение нашего президента: историю «Ювентуса» создают великие чемпионы, тренеры и директора, но клуб важнее всего.

За неделю до игры с «Удинезе» [22 августа] мы были уверены, что Роналду останется. Я не хочу лицемерить и говорить, что было приятно разбираться с этой ситуацией 28 августа. Все были бы рады разобраться с этим на месяц раньше.

Единственный риск был в том, что такой игрок, как Мойзе Кин, мог быть недоступен в тот момент. Не все игроки ждут до 31 августа, чтобы узнать, останется Роналду или уйдет», – цитирует Керубини Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport.

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