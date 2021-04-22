Президент «Баварии» о Суперлиге: «Не хочу исключать это, но такой турнир не появится скоро. Реакция была слишком резкой»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о проекте .

«Думаю, клубы будут получать все больше денег из других стран. С одной стороны, многие клубы пострадали из-за коронавируса, в некоторых случаях все было плохо и до пандемии. С другой стороны, профессиональный клубный менеджмент не может навредить спортивной составляющей. Не все клубы и федерации справились, так что успех не приходит сам собой.

У всех разные случаи. Но те, кто смотрят на прибыль, идут туда, где видят потенциал для роста».

О Суперлиге

«Не хочу исключать это навсегда. Но такой турнир точно не появится в краткосрочной перспективе. Реакция была слишком резкой», – сказал Хайнер.