Бруну Фернандеш: «С Роналду «МЮ» ближе к трофеям. У нас с Криштиану одна цель – побеждать»

Полузащитник Бруну Фернандеш высказался о переходе в своего партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся, и игроки «Юнайтед» – не исключение.

Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель – побеждать. С ним мы ближе к трофеям», – сказал Бруну.

В Англии выяснили, что Бруну реализует пенальти лучше Роналду – за последние 4 года Криш сдал, но в сборной все равно бьет только он