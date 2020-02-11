Роналду обошел Месси в голосовании болельщиков за звание лучшего игрока всех времен (Marca)

Испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей, кого они считают лучшим футболистом всех времен.

В финале турнира нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» : за португальца проголосовали 246 тысяч человек, за аргентинца – 209 тысяч.

На пути к финалу Роналду прошел Паоло Мальдини, и Диего Марадону.

Месси был сильнее Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и .

В голосовании за третье место Роналдо опередил Диего Марадону.

Фото: Marca

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