Роналду обошел Месси в голосовании болельщиков за звание лучшего игрока всех времен (Marca)

Испанское издание Marca провело опрос среди своих читателей, кого они считают лучшим футболистом всех времен.
В финале турнира нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси: за португальца проголосовали 246 тысяч человек, за аргентинца – 209 тысяч.
На пути к финалу Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону.
Месси был сильнее Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо.
В голосовании за третье место Роналдо опередил Диего Марадону.
Фото: Marca
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