Карпин после 2:0 с Мальтой: «Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).

«Состояние Джикии, как и Самошникова, как и других – оценивали после игр. Георгий сыграл оба матча по 90 минут, и физическое состояние у него было не самым лучшим. Даже анализы крови показывали усталость. Поэтому сегодня играл Осипенко.

Поблагодарил ребят, тренеров и попросил игроков, зная мои требования, готовиться к матчам со Словакией и Словенией, и пожелал удачи в клубах.

Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках.

Поехать в лес собираюсь. Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться», – сказал Карпин.

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