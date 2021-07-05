Погба о сборной Франции: «Мы больше не лучшая команда в мире»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выразил неудовольствие последними матчами команды.

«Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скучаем.

Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все», – сказал полузащитник.

В последний раз сборная Франция выигрывала 15 июня в матче против в рамках (1:0). После этого команда сыграла вничью с Венгрией (1:1), Португалией (2:2), Боснией (1:1) и (1:1), а также уступила в серии пенальти (3:3, 4:5 пен.).