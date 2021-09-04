Ван Гал – журналисту на слова о защитном стиле «Челси»: «У вас нулевое знание футбола. При 5-3-2 можно хорошо атаковать, снимаю шляпу перед Тухелем»

Теги Челси сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал премьер-лига Англия Томас Тухель Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил на вопрос журналиста, спросившего, не собирается ли он использовать в национальной команде защитный стиль «Челси»

После прихода в команду Томаса Тухеля лондонцы стали использовать схему с пятью защитниками. 

«У вас нулевое знание футбола. Вы журналист, который хочет поделиться своим видением, но у вас его нет. При схеме 5-3-2 можно очень хорошо атаковать.

И я снимаю шляпу перед Тухелем за то, что он это показал», – заявил ван Гал. 

Мы скучали по Ван Галу: устроил лекцию во время флэш-интервью – объяснил игру фланговых защитников по принципу штурвала

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