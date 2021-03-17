«Химки» сделали «Спартаку» предложение по Мирзову

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Резиуан Мирзов Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

«Химки» хотят приобрести полузащитника Резиуана Мирзова у «Спартака».

«Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано.

Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», – заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В этом сезоне 28-летний футболист 5 раз выходил в составе «Спартака» на матчи РПЛ и не отметился результативными действиями.

С полной статистикой россиянина можно ознакомиться тут.

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