«Химки» сделали «Спартаку» предложение по Мирзову

«Химки» хотят приобрести полузащитника Резиуана Мирзова у «Спартака».
«Мы ждем от «Спартака» реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение «Спартаку» сделано.
Резиуан был лидером «Химок». Мы готовы продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от «Спартака», – заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
В этом сезоне 28-летний футболист 5 раз выходил в составе «Спартака» на матчи РПЛ и не отметился результативными действиями.
С полной статистикой россиянина можно ознакомиться тут.