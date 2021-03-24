Тренер сборной Норвегии призвал голосовать против действующего правительства из-за ограничений в период пандемии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен призвал голосовать против норвежского правительства из-за ограничений по посещаемости матчей, которые действуют в стране.

Во время игры квалификации чемпионата мира 2022 года против Нидерландов 28-тысячный стадион «Уллеволл» был заполнен лишь на четверть.

– Мы играли перед 7 тысячами зрителей. Они были прекрасны, но атмосфера могла бы быть иной. В Амстердаме мы сыграем перед 60 тысячами зрителей, стадион в Стамбуле тоже будет забит до отказа.

Не хочу тратить время на обсуждение этой темы. Но стоит сказать: «Мы можем лишь пойти на выборы и проголосовать».

– Вы надеетесь на смену правительства?

– Да, это совершенно верно, – сказал Сольбаккен.

13 сентября в Норвегии пройдут парламентские выборы. На данный момент правая партия, занимающая большую часть из 169 мест в законодательном собрании Норвегии, уступает оппозиции во всех опросах общественного мнения.