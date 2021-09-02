Эмерсон об уходе в «Тоттенхэм»: «Барса» могла поступить иначе, мне было больно. Меня выгоняли с очень приятными словами»

Защитник высказался об уходе из «Барселоны».

В начале июня «блауграна» вернула бразильца из аренды в «Бетисе». В последний день трансферного окна каталонцы продали 22-летнего игрока «шпорам» за 25 млн евро.

– Я ничего не понимал, потому что ничего об этом не знал. Меня вызвали на базу, чтобы поговорить, и там я узнал, что меня хотят продать.

– Как тебе об этом сообщили?

– Я встретился с руководством «Барсы». Они начали говорить мне, что финансовое положение клуба не очень хорошее, что они переживают непростой момент и что им лучше меня продать.

Я сказал, что намерен остаться, потому что у меня была мечта играть здесь и внести свой вклад в успехи «Барселоны». Я не дурак и в какой-то момент понял – несмотря ни на что, мне говорят уходить. Меня выгоняли с очень приятными словами.

У меня был контракт, я мог сказать, что я не уйду, но я хочу быть счастлив. Я не хочу грустить в клубе, который я люблю. Я понимал, что они думали не о том, чтобы я остался, а о том, чтобы меня продать. В итоге я решил уйти.

– Ты чувствовал, что тебя использовали?

– «Использовали» – неподходящее слово, но мне было больно от того, как со мной поступили. «Барса» могла поступить иначе. Были способы лучше поступить в этой ситуации, – сказал Эмерсон.