За удар прямой ногой в голень Месси удалили защитника сборной Венесуэлы Мартинеса. Сначала ему показали желтую

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог получить травму в матче отбора ЧМ-2022 с Венесуэлой (3:1).

На 27-й минуте матча защитник венесуэльцев на скорости прямой ногой ударил игрока в голень.

Изначально судья показал Мартинесу желтую карточку, но после ВАР изменил решение и удалил игрока.

Месси через некоторое время продолжил матч. О травме не сообщалось.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.



A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP