Грановская о Сауле: «Победитель по духу, опытный игрок, готовый к вызовам»

Теги Челси премьер-лига Россия Сауль Ньигес Марина Грановская Футбол

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход в клуб полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

«Приветствуем Сауля в клубе. Мы верим, что он дополнит нашу команду, которая ведет борьбу за пять трофеев в этом сезоне.

Сауль доказал, что он победитель по духу, очень опытный футболист. Он готов к вызовам, которые ждут нас в этом сезоне», – сказала Грановская.

«Челси» арендовал 26-летнего испанца на год за четыре миллиона евро с правом выкупа за 35 миллионов.

Сауль в 2008 году присоединился к академии «Атлетико», а в сезоне-2010/11 дебютировал за первую команду.

Его статистику можно изучить здесь.

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