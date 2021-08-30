Грановская о Сауле: «Победитель по духу, опытный игрок, готовый к вызовам»

Директор «Челси» прокомментировала переход в клуб полузащитника «Атлетико» .

«Приветствуем Сауля в клубе. Мы верим, что он дополнит нашу команду, которая ведет борьбу за пять трофеев в этом сезоне.

Сауль доказал, что он победитель по духу, очень опытный футболист. Он готов к вызовам, которые ждут нас в этом сезоне», – сказала Грановская.

арендовал 26-летнего испанца на год за четыре миллиона евро с правом выкупа за 35 миллионов.

Сауль в 2008 году присоединился к академии «Атлетико», а в сезоне-2010/11 дебютировал за первую команду.

Его статистику можно изучить здесь.

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