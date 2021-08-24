У «Арсенала» 0 ударов в створ и 19% владения в игре с «Ман Сити». Общий счет ударов – 1:25

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«Манчестер Сити» дома крупно обыграл «Арсенал» (5:0) в матче 3-го тура АПЛ.

«Горожане» превзошли соперника по большинству статистических показателей. Команда Пепа Гвардиолы владела мячом 80,9% времени матча, «канониры» – 19,1%.

Команда Микеля Артеты не нанесла ни одного удара в створ за всю игру, футболисты соперника 10 раз попали в створ ворот. Общий счет по ударам – 25:1 в пользу «Сити».

Кроме того, хозяева сделали 757 передач за матч, гости – 179.

Важно отметить, что «Арсенал» играл в меньшинстве с 35-й минуты из-за удаления Гранита Джаки.

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