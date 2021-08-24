Из-за интереса «Вест Хэма» Влашич сообщил, что не готов выйти в старте ЦСКА на матч с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура с «Зенитом» из-за интереса к нему со стороны , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Никола хочет переехать в Англию и уже сообщил об этом руководству клуба.

«При этом от английского клуба до сих пор нет предложения по Николе. Есть только обещание его сделать. Но интерес «Вест Хэма» привел к тому, что Влашич сообщил, что не готов выйти в стартовом составе», – сказал источник.

Ранее была информация, что «Вест Хэм» готов заплатить 30 млн евро за Влашича. Руководство и тренерский штаб английского клуба видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».