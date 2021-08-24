Один из клубов РПЛ предложил платить легионерам не менее 800 тысяч евро в год

Вчера клубы обсуждали возможные варианты изменения лимита на легионеров.

Руководитель одного из клубов выдвинул идею об утверждении минимальной суммы контракта иностранного футболиста, сообщает «РБ Спорт».

По предложенной идее, клуб, приглашая иностранца, должен платить ему не менее 800 тысяч евро в год.

На предложение жестко отреагировали руководители двух других клубов – по их мнению, в случае внедрения этого правила легионеров в РПЛ не останется.

РФС точно хочет отменить лимит на легионеров. Осталось три шага, чтобы поменять правило