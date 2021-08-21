Президент «Урала»: «В «Рубине» Макаров получал 1,5 млн рублей в месяц, «Динамо» дает ему 9 млн! При чем тут лимит, если игрока заваливают деньгами?»

Президент объяснил, почему поддерживает нынешний формат лимита на легионеров «8+17».

– Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев! Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в Лиге чемпионов будут выступать.

Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, давайте остановимся и подождем. Решение этого вопроса должно проходить при всестороннем обсуждении.

– Вы за лимит, но разве не лимит перегревает рынок, делая зарплаты российских футболистов неадекватными?

– Я вам свежий пример приведу. . Отличный футболист, поднял себя сам – от Нижнекамска до сборной России, в «Динамо» перешел.

В зарплата Макарова была полтора миллиона рублей в месяц. При таком уровне футбола в России полтора миллиона для молодого игрока – хорошие деньги, позволяющие содержать семью, купить квартиру, иметь машину. И такая зарплата сохраняет мотивацию.

Но покупает Дениса Макарова и дает ему сразу девять миллионов! В шесть раз больше! У меня вопрос – неужели футболист сразу в шесть раз лучше играть станет?

– В шесть не станет, зато другим не достался.

– Вот! Игрока переманивают огромными нерыночными деньгами, а потом жалуются на лимит.

Но при чем здесь лимит, если вы заваливаете Макарова неадекватной зарплатой и отбираете у него мотивацию уехать в Европу? Сколько ж это в Евро зарплата будет!

– Больше миллиона в год.

– И кто сейчас Денису такие деньги в Европе даст? И близко никто не даст. В «Рубине» ему платили адекватные деньги.

Ладно, «Динамо» сейчас относится к грандам, по деньгам это более состоятельный клуб. Ну дайте молодому игроку в два раза больше зарплату, чтобы у него оставалось стремление добиться большего, ставить цель уехать, попасть когда-нибудь в или «Барселону», чтоб и зарабатывать там намного больше.

Но «Динамо» сразу насыпает зарплату в шесть раз больше, чем создает условия для потери мотивации, – сказал Иванов.