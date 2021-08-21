Президент «Марселя» о беспорядках фанатов «Ниццы»: «Лига настаивала на том, чтобы возобновить игру. Это неприемлемо»

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Президент «Марселя» Пабло Лонгория выступил с заявлением после выездного матча Лиги 1 с «Ниццей», который не был доигран при счете 1:0 в пользу марсельцев из-за беспорядков с участием фанатов хозяев поля.

Стало известно, что «Марселю» присудят техническое поражение.

«Нам необходимо создать прецедент. Судья был на нашей стороне, он согласился, что наш клуб в опасности.

Он хотел завершить матч в нашу пользу, но руководство лиги настаивало на том, чтобы возобновить игру. Это неприемлемо», – сказал Лонгория.

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