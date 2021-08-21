Фанаты «Ниццы» выбежали на поле и пытались атаковать Пайета в матче с «Марселем». Игра была прервана

Матч 3-го тура чемпионата Франции – был прерван во втором тайме.

Фанаты «Ниццы» еще до перерыва начали бросать в игроков команды соперника бутылки и другие предметы.

На 75-й минуте бросил бутылку обратно на трибуну. Это привело к тому, что фанаты стали выбегать на поле.

Несколько игроков «Марселя», в том числе , и , бросились навстречу толпе, намереваясь защитить Пайета.

Во время начавшейся потасовки главный тренер «Марселя» активно кричал кому-то что-то и намеревался прорваться к этому человеку, но его сдерживали члены своей же команды.

Также на одном из появившихся в сети видео видно, как ассистент Сампаоли Хорхе Десио подбегает к фанату «Ниццы» и бьет его по лицу.

Обе команды в итоге ушли в раздевалки, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер отправился успокаивать фанатов, которые спустя какое-то время покинули поле.

По последним данным, игроки «Марселя» и Сампаоли не намерены продолжать игру, которая была прервана при счете 1:0 в пользу «Ниццы».

Amazon, вещатель Лиги 1, также заявил, что возобновление игры маловероятно.

В итоге матч не был доигран. Теперь «Марселю» присудят техническое поражение за отказ возобновить игру.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

Побоище во Франции: «Марсель» схлестнулся с фанатами «Ниццы», а потом – и с игроками. И отказался доигрывать