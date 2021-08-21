19-летний форвард ЦСКА Яковлев перед «Зенитом»: «Постараемся увезти из Питера три очка»

19-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, автор победного гола в матче с «Ахматом» (2:0), поделился впечатлениями от игры.

– Тебе сегодня Алексей Владимирович [Березуцкий] впервые выделил так много времени на поле. Было ли это неожиданным?

– Да, было немного неожиданным. Я, конечно, хотел выйти, ждал этого. Но не думал, что получу столько времени. Спасибо за доверие!

– Что он сказал тебе перед выходом?

– Ничего особенного: играть спокойно, без суеты, не волноваться.

– Ты забил головой. Это сильная сторона твоей игры?

– Не мне судить, тренерскому штабу виднее. Какая разница чем? Главное – забил.

– Что тебе сказали партнеры? Чалова поблагодарил за передачу?

– Все похвалили, подбодрили, поздравили с первым голом. Феде я сразу сказал спасибо, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть.

– Что испытывает воспитанник клуба, когда весь стадион скандирует его фамилию?

– Очень приятно, спасибо большое фанатам. Не знаю, как это чувство описать, но было круто.

– Схожие ли эмоции с первым голом за молодежку?

– Нет, конечно (смеется). За молодежку тоже было хорошо, но здесь – несравнимо.

– Показалось, что удаление у «Ахмата» даже немного помешало ЦСКА…

– Не сказал бы, просто соперник очень грамотно перекрывал зоны, не давал свободного пространства.

– Сейчас в ЦСКА большая конкуренция среди нападающих. Что ты испытываешь?

– Молодому игроку нужна конкуренция, чтобы расти. Это хорошо.

– Болельщики скандировали: «В Питер едем за победой». Согласен?

– Сделаем все возможное для этого. Постараемся увезти оттуда три очка. Посмотрим, – сказал Яковлев.

Матч 6-го тура – ЦСКА состоится 26 августа.

ЦСКА не мог пробить «Ахмат» – а потом вышел 19-летний воспитанник и забил первый гол. Он в клубе с шести лет