19-летний форвард ЦСКА Яковлев перед «Зенитом»: «Постараемся увезти из Питера три очка»

19-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, автор победного гола в матче РПЛ с «Ахматом» (2:0), поделился впечатлениями от игры.
– Тебе сегодня Алексей Владимирович [Березуцкий] впервые выделил так много времени на поле. Было ли это неожиданным?
– Да, было немного неожиданным. Я, конечно, хотел выйти, ждал этого. Но не думал, что получу столько времени. Спасибо за доверие!
– Что он сказал тебе перед выходом?
– Ничего особенного: играть спокойно, без суеты, не волноваться.
– Ты забил головой. Это сильная сторона твоей игры?
– Не мне судить, тренерскому штабу виднее. Какая разница чем? Главное – забил.
– Что тебе сказали партнеры? Чалова поблагодарил за передачу?
– Все похвалили, подбодрили, поздравили с первым голом. Феде я сразу сказал спасибо, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть.
– Что испытывает воспитанник клуба, когда весь стадион скандирует его фамилию?
– Очень приятно, спасибо большое фанатам. Не знаю, как это чувство описать, но было круто.
– Схожие ли эмоции с первым голом за молодежку?
– Нет, конечно (смеется). За молодежку тоже было хорошо, но здесь – несравнимо.
– Показалось, что удаление у «Ахмата» даже немного помешало ЦСКА…
– Не сказал бы, просто соперник очень грамотно перекрывал зоны, не давал свободного пространства.
– Сейчас в ЦСКА большая конкуренция среди нападающих. Что ты испытываешь?
– Молодому игроку нужна конкуренция, чтобы расти. Это хорошо.
– Болельщики скандировали: «В Питер едем за победой». Согласен?
– Сделаем все возможное для этого. Постараемся увезти оттуда три очка. Посмотрим, – сказал Яковлев.
Матч 6-го тура «Зенит» – ЦСКА состоится 26 августа.
ЦСКА не мог пробить «Ахмат» – а потом вышел 19-летний воспитанник и забил первый гол. Он в клубе с шести лет