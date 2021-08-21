Березуцкий о 2:0 с «Ахматом»: «Матч непростой. ЦСКА в 1-м тайме даже после удаления играл монотонно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 5-го тура с (2:0).

«Матч непростой. Простых в РПЛ не бывает. В первом тайме даже после удаления играли достаточно монотонно. Моменты если и были, то только после стандартов, как и у «Ахмата».

Начали действовать активнее во втором тайме, но реально легче заиграли только после гола. «Ахмат» играл достаточно закрыто. Моменты создавались все еще с трудом.

Яковлев в первую очередь очень активен в атаке. Активен во всех эпизодах, цепляется за мяч. Типичный форвард. С каждым месяцем и неделей надеемся на его прогресс. Тренерский штаб и я можем спокойно ему доверять все больше времени на поле», – сказал Березуцкий.

ЦСКА победил «Ахмат» (2:0), играя в большинстве с 23-й минуты