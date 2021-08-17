Мешков будет судить матч «Локомотив» – «Краснодар», Карасев назначен на игру ЦСКА – «Ахмат»

РФС назначил судей на матчи 5-го тура чемпионата России.
На игре «Локомотив» – «Краснодар» будет работать Виталий Мешков, Сергей Карасев будет судить матч ЦСКА – «Ахмат».
Игра «Крылья Советов» – «Сочи» пройдет без видеоассистентов, поскольку ВАР-центр РФС рассчитан на четыре матча в день.
21 августа (суббота)
«Уфа» – «Зенит»: судья – Павел Шадыханов; ВАР – Анатолий Жабченко.
«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев; ВАР – Кирилл Левников.
«Урал» – «Динамо»: судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов.
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев; ВАР – Артем Любимов.
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Антон Фролов.
22 августа (воскресенье)
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ВАР – Алексей Сухой.
«Нижний Новгород» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владислав Безбородов.
«Химки» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев; ВАР – Сергей Иванов.