Мешков будет судить матч «Локомотив» – «Краснодар», Карасев назначен на игру ЦСКА – «Ахмат»

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РФС назначил судей на матчи 5-го тура чемпионата России.

На игре «Локомотив»«Краснодар» будет работать Виталий Мешков, Сергей Карасев будет судить матч ЦСКА«Ахмат».

Игра «Крылья Советов» – «Сочи» пройдет без видеоассистентов, поскольку ВАР-центр РФС рассчитан на четыре матча в день.

21 августа (суббота)

«Уфа» – «Зенит»: судья – Павел Шадыханов; ВАР – Анатолий Жабченко.

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев; ВАР – Кирилл Левников.

«Урал» – «Динамо»: судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев; ВАР – Артем Любимов.

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Антон Фролов. 

22 августа (воскресенье)

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ВАР – Алексей Сухой.

«Нижний Новгород» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владислав Безбородов.

«Химки» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев; ВАР – Сергей Иванов.

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