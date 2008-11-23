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    Вратарь «Оренбурга» Фролов об РПЦ: «Иисус был против таких товарищей. Посмотрите, как живут они, и как живет народ»

    Теги премьер-лига Россия светская хроника Оренбург Евгений Фролов Футбол

    Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов рассказал о своем отношении к религии и Русской православной церкви.

    — Вы верующий человек?

    — Смотря во что. В Бога — верю. Я православный, но крестили меня, не спросив. Как и всех нас. Я со своим ребенком так не поступлю. Считаю, состоявшийся человек должен вырасти и сам решать, куда двигаться.

    К религии никак не отношусь. Она придумана людьми для людей. С какой целью? Цели у всех разные. У кого-то обмануть, у кого-то денег заработать. Не всегда это честно и правильно. Что есть высшие силы, которые нам помогают, — это факт.

    — Ходите в церковь?

    — Зачем? Даже Иисус говорил: не ходите в церкви, мой Отец, Бог — повсюду. Слышит вас, видит.

    Так оно и есть. Любое место, где тебе спокойно и уютно, и есть храм. Твой дом, твоя семья. Я вот выйду в лес, подышу свежим воздухом — и хорошо.

    — Ваше отношение к Русской православной церкви и патриарху Кириллу?

    — А как к ним, блин, можно относиться? Посмотрите, как живут они, и как живет народ. Церковь даже налогов не платит.

    Иисус как раз против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви, и проповедовал. Он посносил все магазины, все прилавки в храме и сказал: «Ребят, вы что устроили? Это дом моего Отца, а у вас тут рынок».

    Что людям-то делать? Вроде понимаешь, что РПЦ — какая-то бизнес-организация. А народу нужна духовная помощь. Не так много батюшек осталось светлых. 50 на 50, – сказал Фролов.

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