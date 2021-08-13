Азмун о пенальти в ворота «Локо»: «В футболе нет понятия «немного задели». Был контакт, я упал»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями после игры 4-го тура против «Локомотива» (1:1).

– Не могу сказать, что мы довольны результатом, потому что мы контролировали игру и могли заработать три очка, но, к сожалению, не получилось, немножко потеряли концентрацию.

– Расскажите об эпизоде с пенальти. Со стороны могло показаться, что контакт был слишком легкий…

– Мы играем в футбол, здесь нет такого понятия «немного задели». Там задели, был контакт, я упал, и там был пенальти.

– Парадоксально, но стал создавать гораздо более острые моменты в меньшинстве. Почему?

– Игра так складывалась, может, «Локо» в какой-то момент подумал, что в большинстве будет легче играть, но мы старались делать свою работу. Мы заработали очки, но могли заработать и три, — сказал Азмун в эфире канала «Матч Премьер».