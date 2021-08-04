«Совспорт» опубликовал обращение ветеранов «Спартака» к Алекперову. Ловчев опроверг

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Сегодня на сайте «Советского спорта» появилось открытое письмо к главе «Лукойла» Вагиту Алекперову от председателя общества «Спартак» имени Н.П. Старостина Евгения Ловчева и группы ветеранов команды.

Публикация получила заголовок «Взывать к совести господина Федуна не видим никакого смысла».

В письме ветераны «Спартака» просят Алекперова разобраться со скандальными ситуациями, которые окружают клуб в последние годы.

«Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешел точку невозврата», – говорится в письме.

Однако сам Ловчев позже в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не в курсе существования данного письма.

«Не знаю, откуда у ваших коллег появился текст письма ветеранов «Спартака». Пока его нет. Возможно, оно будет. В этом случае вы станете первыми, кто его получит», – сказал Ловчев.

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