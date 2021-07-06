Лионель Месси: «Барсе» и «Реалу» будет тяжело, но они вернутся через несколько лет. Ла Лига – большой турнир»

Нападающий Лионель Месси, этим летом покинувший «Барселону» и несколько дней назад подписавший контракт с , высказался о будущем Ла Лиги, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.

«Важную роль в лигах играют команды. и все еще там, а также в Ла Лиге выступают «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это топ-клубы.

Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

– это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты.

«Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола», – сказал Месси в интервью El País.