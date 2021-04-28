«Реал» может подписать Кунде или Пау Торреса из-за ухода Варана

«Реал» думает об усилении позиции центрального защитника после перехода в «Манчестер Юнайтед».

У мадридского клуба два основных кандидата – Пау Торрес из и из «Севильи».

В контракте испанца с «Вильярреалом» прописаны отступные в размере 65 млн евро, но в ходе переговоров «Реал» может попытаться снизить цену на футболиста.

Трансфер Кунде будет действительно сложно осуществить. Его отступные – 80 млн евро. Прошлым летом отказалась продать француза в «Манчестер Сити» за 60 млн евро, а теперь позиция клуба в этом вопросе стала еще более твердой.

Приоритетом «Реала» было отсутствие трансферов этим летом, так как клуб надеется подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Однако ситуация несколько изменилась, и теперь рассматривает вариант с приглашением центрального защитника.

Со статистикой Торреса можно ознакомиться здесь, а показатели Кунде можно изучить тут.